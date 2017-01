17 febbraio 2016 Paris Hilton, 35 anni in versione extra lusso per l'ereditiera trasgressiva La bionda reginetta del jet set ha festeggiato su un aereo privato addobbato per l'occasione e postando su Instagram scatti dei compleanni passati Tweet google 0 Invia ad un amico

16:19 - Tanti auguri Paris Hilton. La bella ereditiera ha festeggiato i suoi 35 anni a suo modo: ovvero sul suo aereo privato addobbato per l'occasione con ghirlande colorate e una torta rosa tutta per lei. E per non smentire la sua attitudine social, su Instagram ha pubblicato una serie di scatti dei suoi compleanni passati.

Ovviamente i festeggiamenti per lei non si limitano a una fettina di dolce su un aereo. Il velivolo è solo il mezzo con il quale Paris sta andando a festeggiare in un luogo tropicale. Non a caso l'hashtag utilizzato nel post è "#birthdaygirl landing in paradise". Quale sarà questo paradiso? Al momento non è dato saperlo, ma se tanto ci dà tanto, tempo qualche giorno (o ora) avremo le testimonianze fotografiche. Rigorosamente via social.