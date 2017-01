Parco o shopping, ecco le mamme vip

11:32 - Al parco o per le vie del centro non è così difficile trovare mamme vip a passeggio con i propri figli. Dayane Mello, in occasione della settimana della moda milanese tiene la sua bimba stretta nel marsupio, Michelle Hunziker chiacchiera con un'elegante Aurora e porta la piccola Sole ai giardinetti pubblici. Anche Alessia Marcuzzi, momentaneamente di casa nel capoluogo meneghino, fa un giretto sulle giostre con la riccioluta Mia...

Sono donne in carriera super indaffarate, ma anche dolci madri protettive che non si risparmiano per i loro figli. Via tacchi e lustrini, si calano nei panni di perfette compagne di gioco con i più piccoli e consigliere per i più cresciuti.



Nei parchi milanesi non è difficile incontrare Giorgia Palmas insieme alla sua Sofia, così come la bellissima Michelle Hunziker, in dolce attesa, mentre porta a spasso Sole, o si dedica alla figlia più grande, Aurora, con la quale si rilassa facendo shopping.



Anche la Marcuzzi, impegnata negli studi di Cologno Monzese per la conduzione de L'isola dei famosi, fa un giro sul trenino con la bambina. Lo stesso vale per Belen con Santiago. I due si divertono sulle altalene del Parco Sempione ridendo e scherzando...