Papà vip: ecco gli scatti social delle coccole e dei giochi con i figli

09:57 - Flavio Briatore gioca a braccio di ferro con Nathan Falco, Bernardo Corradi insegna a Giacomo ad andare in bici senza rotelle, Mario Balotelli porta Pia sulle spalle, Francesco Facchinetti gioca a nascondino con Mia. Scene di ordinaria vita da papà immortalate sui social dei vip. Tanti calciatori postano scatti in famiglia tra coccole ai figli e giochi... di squadra. E poi Stefano De Martino, Gigi D'Alessio, Kevin Prince Boateng...

Nessuno si sottrae al gioco con i piccoli. Boa solleva tra le braccia il piccolo Maddox per fargli fare l'aeroplanino, Alessandro Cattelan si lascia dipingere la faccia dalla sua bambina, Ciro Immobile viene preso d'assalto dalla sua piccola mentre è sdraiato per una pennichella.



Duri e forti in campo, teneri a casa, tanti calciatori si rilassano con i loro figli e scattano foto social per i follower: da Marco Storari ad Antonio Nocerino, passando per Marco Verratti, Simone Pepe e Gianluca Zambrotta. Facchinetti gioca a nascondino con la figlia Mia in attesa dell'arrivo del maschietto. Briatore si concede una prova di forza con Nathan. E che dire di Mario Balotelli? Ci è voluto un po' di tempo, ma ora si sta dimostrando un papà tenero e dolce con la piccola Mia. Tenere le immagini delle mani sue e della bambina che si sfiorano, e poi ancora le braccia della piccola che ne abbracciano il petto tatuato...