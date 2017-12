Paolo Ruffini: "Sto con Diana, ma l'estate scorsa mi ha tradito"

Paolo e Diana si erano conosciuti e piaciuti sul palco della trasmissione "Colorado" nel 2015. Un amore travolgente il loro, durato fino alla scorsa estate quando l'attrice su Instagram aveva spiegato: "Ci siamo amati alla follia. Ci amiamo ancora in un'altra forma. Io non so se le persone siano destinate a stare insieme per sempre, ma l'amore vero va provato almeno una volta nella vita... Nessuno sa la verità, tranne noi...C'è solo amore, purezza ed entusiasmo per la vita. Paolo è un uomo unico, stupendo".



Poi i due a inizio autunno sono stati pizzicati più volte insieme tra Roma e Milano. E alla fine è arrivata la conferma del loro ricongiungimento da parte di Paolo nel corso di un'intervista "pepata" a "Radio24" in cui ha spiegato: "Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico. Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore". Tanto che poi aggiunge: "Riccardo Bianciotti, un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie (Claudia Campolongo, ndr). È una cosa straordinaria. E la mia ex dice che tr...ba meglio con lui".