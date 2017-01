8 settembre 2015 Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo tra cena romantica e baci notturni I comici, che si sono innamorati durante la conduzione della trasmissione "Colorado", non si nascondono più Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:48 - Non si nascondono più. Ora che sono sicuri dei loro sentimenti Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo vivono il loro amore alla luce del sole. Anzi, della luna. Perché i comici sono stati immortalati durante una cena romantica a Roma e a scambiarsi tenerezze in strada. I due si sono conosciuti nella trasmissione "Colorado" che hanno condotto per una stagione. Da allora sono inseparabili.

Diana, dopo la partecipazione al talent "Amici", ha fatto conoscere a tutti la sua verve ironica e proprio grazie all'ironia e alla comicità innata è approdata al programma tv che le ha regalato notorietà e l'amore. Perché con Paolo c'è stata subito complicità, che si è ben presto tramutata in passione. Ruffini nel 2007 si è sposato con Claudia Campolongo ma a giudicare da questi scatti il matrimonio è archiviato.