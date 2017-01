Paolo Ruffini, Claudia Campolongo e Diana Del Bufalo: il triangolo no

Paolo Ruffini ha deciso di smentire. Dopo le voci che lo davano sull'orlo di una crisi con la moglie Claudia Campolongo per colpa della collega Diana Del Bufalo, il comico è uscito allo scoperto sui social. La foto postata da tutti e tre i protagonisti della vicenda li vede insieme sereni e tranquilli in una serata romana. In più scrive: "Mormora, la gente mormora, tu falla tacere praticando l'allegria".

Il cinguettio prosegue: "Non c'è disarmonia, quando i sorrisi si intonano #sologioie e#solocosebelle... "Chi" vorrebbe vedere solo conflitti... "Chi" scambia la stanchezza per rabbia... "Chi" parla di bufere e tempeste... "Chi" ... mi fa il solletico, e mi ricorda quanto sono fortunato, lieve, e soprattutto LIBERO DI ESSERE FELICE..."



Paolo e Diana si sono conosciuti nella trasmissione "Colorado" che hanno condotto per una stagione. Da allora sembravano inseparabili. La Del Bufalo, dopo la partecipazione al talent "Amici", ha fatto conoscere a tutti la sua verve ironica e proprio grazie all'ironia e alla comicità innata è approdata al programma tv che le ha regalato notorietà. Con Paolo, sposato con Claudia Campolongo dal 2007, c'è stata subito complicità. Pizzicati più volte a cena insieme o nei selfie tra amici, Ruffini e la Del Bufalo sembravano far coppia anche fuori dal set. Ora la smentita ufficiale e il trio insieme sui social.