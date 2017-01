Paola Torrente, la reginetta curvy spopola sui social

E' arrivata seconda a Miss Italia, eppure il web non parla che di lei. Paola Torrente, 22 anni, un metro e ottanta di bellezza, taglia 46, una studentessa salernitana che ha rappresentato le curvy al concorso per eleggere la reginetta di bellezza Il suo progetto è diventare una modella curvy e a giudicare dal successo riscosso è sulla buona strada.

Capelli lunghi, mori e ricci, sguardo sensuale, forme giunoniche e sorriso contagioso, la Torrente ha cinguettato: “Rachele si è aggiudicata la corona, ma io mi sono aggiudicata il primo posto nella storia per una Curvy come me nelle ultime due... un'emozione unica che avrò per sempre”.