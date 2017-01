Paola Perego, lato B in primo piano a Miami

13:16 - Vacanza a Miami per la coppia Lucio Presta-Paola Perego. Tra bagni in mare, cene romantiche, tramonti, tintarella e passeggiate lungo la spiaggia, marito e moglie si sono coccolati lontani dall'Italia. La conduttrice, 48 anni e un fisico invidiabile, ha "sfilato" in costume mostrando curve perfette al posto giusto e ventre ultra piatto. Anche in vacanza cucina sana e tanto sport...

Solo a settembre la Perego aveva dichiarato di essersi ridotta il seno e di aver perso 15 chili: "Ho scoperto di avere un problema alla ghiandola ipotiroidea. L'ho curato subito. E ho combattuto un'altra battaglia, quella contro la pigrizia. Ogni giorno punto la sveglia alle 7.30 e un’ora dopo sono in palestra. Corsa, camminata sul tapis roulant, pesi".



E ora a Miami sfoggia una silhouette da ragazzina. Le immagini del Settimanale Nuovo e gli scatti del marito postati su Instagram non lasciano dubbi: con un bikini che copre appena le natiche “scopriamo” un lato B ben tornito, gambe lunghe e affusolate e un décolleté di tutto rispetto. Prova costume invernale superata a pieni voti.