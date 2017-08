Paola Perego, guarda che topless a Formentera

Mare tranquillo (anche in tv) e vento in poppa per Paola Perego, che dopo la bufera per la chiusura del suo programma ora si prepara all'autunno televisivo sfoggiando curve al top a Formentera. La compagna di Lucio Presta prende il sole in topless e non sfugge all'obiettivo dei paparazzi del settimanale Diva e Donna che la immortalano in splendida forma. La 51enne conduttrice vanta un fisico perfetto e si gode l'estate respirando a pieni polmoni.