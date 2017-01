Paola Marella, elegante anche al mare

Due pezzi giallo, abbronzata, sorridente. Paola Marella si gode le vacanze a Formentera con la famiglia tra bagni e relax. La conduttrice televisiva lanciata dalla trasmissione "Cerco casa disperatamente" ama ripetere che per avere "stile basta poco". E lei, impeccabile, ne è la dimostrazione. L'architetto 52enne dal ciuffo bianco sfoggia infatti una forma invidiabile e non rinuncia al solito bon ton.

Lontana dalle postazioni vip, la Marella si gode il sole in una spiaggia libera. Dopo una telefonata si tuffa in acqua e sorridente improvvisa dei giochi d'acqua con gli amici. Superando a pieni voti la prova costume: d'altronde per una una come lei, che ha fatto del gusto e dello stile una bandiera, non poteva che essere così.