Paola Ferrari, 55 anni e un fisico da mozzare il fiato

Un fronte retro da applauso per Paola Ferrari , 55 anni e super sexy mentre si fa fotografare dai paparazzi di Chi in bikini a bordo dello Sirhamy. Il décolleté prosperoso, il lato B tonico, linee sinuose e il ventre piattissimo sono da promozione a pieni voti. La bella giornalista sportiva supera con dieci e lode la prova costume dell'estate in arrivo, sfoggiando una forma impeccabile e curve seducenti.

Con lei in barca il marito Marco De Benedetti, 53 anni, che si immortala con la sexy moglie in un selfie. La coppia è al largo di Cannes, dove si è recata in occasione del Festival del Cinema e da dove la conduttrice sta postando vari scatti con alcuni divi. Lo yacht su cui i due stanno trascorrendo qualche giorno di relax in Costa Azzurra è lo stesso che è appartenuto a Falvio Briatore con il nome Lady in Blue, prima di essere ribattezzato Sirahmy dal suo nuovo proprietario Marco De Benedetti. Accoglie fino a 10 ospiti in 4 suite e 9 membri dell'equipaggio... un vero lusso!