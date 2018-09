Paola Cortellesi, coccole in bikini con Riccardo Milani

Pare un film, ma questa volta per Paola Cortellesi e Riccardo Milani si tratta di vita vera. La coppia, che spesso condivide il set, si coccola negli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, come mostrano le foto del Settimanale Nuovo. Con loro anche la figlia Laura.

L'attrice romana e il regista sono uno accanto all'altra come in una delle più belle scene del grande schermo, ma qui non si tratta di una pellicola. Paola, 44 anni, in bikini nero mostra un fisico perfetto e si lascia accarezzare sul lettino dal marito, 60 anni. Accanto a loro la figlia Laura, 5 anni, gioca sulla sabbia. Paola e Riccardo si sono conosciuti nel 2001, sono stati fidanzati per 9 anni e ora sposati da 7.