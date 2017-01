8 settembre 2015 Paola Barale va oltre Raz Degan: "Ora posso ricominciare ad amare" La showgirl parla a "Chi" per la prima volta della fine della sua relazione e guarda al futuro con speranza Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - "Sono serena e sono diventata più selettiva. Il mio cuore è trasparente, guarda gli altri con la verità negli occhi. Un cuore indifeso, credulone, buono. Non sono uno stinco di santa, ma sono sincera". Paola Barale per la prima volta parla del suo addio a Raz Degan e a "Chi" si dice pronta a ricominciare. "Ora posso ricominciare ad amare, a programmare".



"Ho voglia di innamorarmi" cantava qualche anno fa Francesco Baccini. E questa canzone dovrebbe essere la colonna sonora del momento attuale di Paola Barale. Dopo la fine di una lunga relazione oggi può dirsi libera e questo apre il cuore e la mente a tante opportunità. "Io voglio vivere l’amore. Oggi sono libera, ma nulla è da escludere.



E' la prima volta che affronta l'argomento Degan, anche se l'annuncio della separazione è arrivato pubblicamente, via Facebook. "Era giusto farlo - spiega -. I social network oggi sono un mezzo di comunicazione diretto. Ho reso pubblico, senza intermediari, un dato di fatto che corrispondeva a una scelta fatta un mese prima con Raz. Le parole scritte le ha dettate il mio cuore". La Barale svela anche un altro aspetto della sua vita privata. "Il capitolo 'diventare mamma' è un pensiero lontano. Credo in quello che la vita mi dona. Le relazioni vere, stabili, quelle che durano anni oggi sono utopia, un raro lusso. Bisogna lavorarci molto. Io l’ho sempre fatto".



La Barale parla anche del suo periodo lontano dalla tv. "Dopo due anni con Maurizio Costanzo a 'Buona Domenica', lo studio iniziò a riempirsi con i primi eliminati del 'Grande Fratello' e c'era sempre meno spazio da dedicare al varietà, così mi sono eliminata da sola. Senza rimpianti - spiega -. Io e la tv ci siamo prese una pausa. Certamente non sono stata sommersa dalle proposte, ma alcune le ho anche rifiutate".