Paola Barale, la sua pazza estate da single

Sette settimane fa comunicava via social la fine della sua storia d'amore con Raz Degan, oggi Paola Barale cinguetta felice in vacanza con gli amici. In Sardegna con i gemelli di Dsquared Dean e Dan, Gianluca Vacchi, Alessandra Grillo l'attrice si rilassa in bikini rosso e sfodera le sue curve mostrando le performance in acqua.

Foto di gruppo sullo yacht, scherzi divertenti e sensuali in Rolls Royce, sorrisi e risate nella villa a Porto Cervo che la ospita. Due mesi fa Paola scriveva: "Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita, ad un certo punto. Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi... Tutto può sempre accadere". Per ora quel che accade è che la Barale è in grandissima forma e la sua pazza estate da single è all'insegna delle chiacchiere e dei tuffi. " Lezione di nuoto sincronizzato – cinguetta mostrando le gambe che emergono dal mare - Esther Williams sarebbe fiera di me... quando l'allieva supera la maestra... quasi".