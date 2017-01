Paola Barale, addio social a Raz Degan

“Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita...” con un romantico messaggio social Paola Barale annuncia la fine della sua storia d'amore con l'attore israeliano Raz Degan. Qualche tempo fa lui a Verissimo aveva detto: “Paola ha una grande nobiltà d'animo. Non cerca mai di essere diversa da quello che è. E' una donna trasparente, forte, modesta e onesta e, anche se lei non lo sa, è anche molto saggia".

Amore, stima, rispetto reciproco legano i due da anni. Così Paola ha chiarito ogni cosa con i fan: "Questa è una foto che mi piace molto. Non ritrae un semplice bacio tra due persone che hanno una relazione, ma, per me, ritrae esattamente quello che io e Raz siamo stati per tutti questi lunghi anni. Credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato. Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita , ad un certo punto . Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi ... Tutto può sempre accadere".