Pancioni agli sgoccioli, ecco le vip quasi mamme

Gravidanza agli sgoccioli per molte star dello showbiz che cinguettano mostrando pancioni nudi in attesa di partorire i loro bimbi. Mancano pochi giorni a tante vip che non stanno più nella pelle di vedere il loro erede. Partorirà a Milano Federica Nargi che tra poche settimane darà alla luce la sua bambina. E poi Cecilia Capriotti, Juliana Moreira, Sarah Felberbaum, Behati Prinsloo...