Pamela Prati, la spiaggia diventa un set fotografico

Per Pamela Prati il tempo sembra essersi fermato. La famosa showgirl trasforma infatti la spiaggia del Salento, dove è in vacanza, in uno set fotografico molto bollente. Fisico tonico e abbronzato, pose sexy e intriganti, la prima donna del Bagaglino mantiene una bellezza tutta naturale. A 56 anni è sempre invidiatissima dalle colleghe più giovani.

Tutto merito di Madre Natura, di una dieta sana e tanta attività fisica. E' questo il vero segreto di Pamela, che delizia i follower con scatti sexy in bikini e mai volgari. La Prati sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia, dove tra un bagno in piscina, una doccia al sole e qualche ora di relax in una spa, non dimentica i suoi fan, che apprezzano e rispondono con affetto: "Gli anni passano ma tu sei bellissima! La conferma che ci si può e ci si deve tenere in forma a qualsiasi età!"