Pamela Prati e le altre over 50 che alzano la temperatura social

La prova costume non fa paura... Dopo gli scatti sexy di Sharon Stone, 58 anni, in bikini da instagram, arrivano quelli di Pamela Prati, 57 anni. Posta uno scatto stesa a bordo piscina e le curve fanno invidia anche a una teenager: bikini perfetto, fisico scolpito, abbronzatura al top.

“Wonder Woman baciata dal sole?”, cinguetta mostrando il fisico ben scolpito e stretto in un bikini rosso fuoco. Ma la Prati non è la sola over 50 che può vantare un corpo meraviglioso e tanta voglia di esibirlo sui social. Fa caldo ma i bikini senza tempo sono a prova d'afa. Ne è d'esempio una smagliante Cindy Crawford: il suo due pezzi da 50enne lascia senza fiato. Anche la Stone è da applausi negli scatti in microbikini animalier che fa alzare la temperatura di Instagram.