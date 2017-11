Pamela Prati conquista i giornali inglesi

Attrice, cantante e primadonna del Bagaglino per anni, nonché concorrente discussa della prima edizione del Grande Fratello Vip, Pamela è "sbarcata" anche nel Regno Unito grazie al suo profilo Instagram. Non è passata inosservata la carrellata di immagini sensuali postate dalla showgirl: dal bikini hot al tramonto, all'abito con scollatura vertiginosa, al selfie provocante a bordo piscina... Per lei, scambiata dal giornale per una ventenne, solo tante lusinghe sottolineando che dimostra un terzo della sua età. Ovviamente sono seguiti i ringraziamenti social da parte della diretta interessata: "Grazie per queste parole meravigliose, per me è un vero onore!".