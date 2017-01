Pamela Anderson dice stop al botox: "Non mi riconoscevo più"

Brutta esperienza per Pamela Anderson , che a 48 anni ha provato il botox ed è stato un disastro. L'esplosiva bagnina di "Baywatch" di ritocchini ne ha fatti, ma le 'punturine' proprio non fanno per lei. Al magazine People l'attrice ha infatti confidato: "Sono stata l'ultima a provare il botox, ma l'ho fatto anch'io. Sentivo gli occhi affondare nella testa, non mi riconoscevo più! Non mi piace quella roba".

Pamela sembra non sentire il tempo che passa e alla soglia dei 50 anni "per la maggior parte del tempo mi sento più giovane della mia età". Lungi dal rinnegare i benefici del bisturi, la Anderson ha ammesso che "un po' di manutenzione va bene. Ci sono cose che possono far sembrare più toniche, ma le persone esagerano. Io invece non sono ossessionata".



Che sia una frecciatina a Tori Spelling, altra stella della tv Anni Novanta? L'attrice di "Beverly Hills" nei giorni scorsi si è infatti presentata in pubblico con gli zigomi gonfi e il viso sfigurato. Sul volto ha sfoggiato un sorriso tirato, non si sa se per l'imbarazzo o per colpa del botox...