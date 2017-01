Oscar Generale e Denny Mendez, che dolce vita americana

Il colpo di fulmine era scattato a Cannes (il fratello di Anna Falchi li aveva fatti incontrare) e proprio sul red carpet del Festival lui si era inginocchiato per chiederle la mano. A 5 anni da quel giorno Oscar Generale, agente delle star, è sempre più pazzamente innamorato di Denny Mendez, ex Miss Italia. “Chi vi dice che non ci siamo sposati in gran segreto?” confida a Tgcom24 e annuncia: “Vogliamo allargare la famiglia”.

Quando le nozze con Denny?

Denny è un persona unica, merita di essere sposata in ogni Stato e in ogni paese. E' semplice, una persona pulita e genuina. Il matrimonio? Chissà... bisogna essere pronti soprattutto spiritualmente e chi vi dice che noi non ci siamo sposati in gran segreto!



Non ci sarà una cerimonia sontuosa in stile hollywoodiano?

Siamo legati molto alle tradizioni, siamo credenti, abbiamo delle famiglie numerose, e quindi vorremmo avere i nostri cari vicino quel giorno. Hollywood va bene per il lavoro. Due potrebbero essere le opzioni: Belize a Puerto Azul perché è ancora un posto incontaminato, o la Puglia perché Denny sogna di ballare a piedi scalzi con me il tipico ballo del Salento, la Pizzica Salentina.



Pensate di allargare la famiglia?

Ovvio , la vita è cosi bella. I figli sono il frutto dell'amore, ma anche i futuro delle nostre famiglie, perché non continuare a far sentire queste emozioni anche hai nostri figli?