Ornella Muti, topless post operatorio da applausi

Naike, si sa, non ha nessun problema a mostrarsi senza veli. Ma questa volta la Rivelli spiazza tutti pubblicando su Instagram una foto di Ornella Muti, in ospedale per un'operazione al gomito, in topless. L'immagine "incriminata", scattata a tradimento e postata proprio dalla figlia non passa inosservata tra critiche e complimenti. "Grande sensualità.. nessuna nudità...", puntualizza lei sui social.

L'intervento a cui si è sottoposta la Muti per una lussazione al gomito è andato bene, tanto che ora l'attrice, con un tutore al braccio, è tornata nella sua casa romana circondata dall'affetto della sua famiglia.



Ma è di qualche giorno fa il post di Naike in cui mostra l'immagine della madre seduta sul letto dell'ospedale senza veli, appena coperta da un lenzuolo. Le visualizzazioni fioccano, ma tra tanti complimenti e auguri rivolti all'attrice, si distinguono alcuni commenti al vetriolo. E Naike puntualizza con schiettezza: "Perché ho postato questa foto di mia madre attrice #ornellamuti ? Perché a 62 anni compiuti il 9 marzo, quando l'ho vista risalire dalle due ore di operazione al gomito, ancora sotto anestesia senza trucco, sconvolta e ignara di ciò che succedeva intorno.. mi sono detta .. che c... di meraviglia. Un esempio per tutte le mamme le donne le nonne. Un'icona di salute energia amore affetto e semplicità.. un'immagine così pulita così semplice senza ritocchi tranne due stelline.. grande sensualità.. nessuna nudità.. Che c'è di male? Non vi piace? Ma andate tutti a c... ipocriti!".