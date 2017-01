Olivier Sarkozy e Marie-Kate Olsen, nozze private e intime

Sulla scia del matrimonio in gran segreto tra Sofia Vergara e Joe Manganiello di pochi giorni fa, Hollywood sembra essere stata contagiata dal trend matrimoni privati. Così anche l'ex gemellina prodigio e il fidanzato hanno scelto di dirsi "sì" senza grande clamore. Cerimonia privata e riservata solo a circa 50 invitati a Manhattan, come rivela Page Six, in una residenza privata sulla 49esima strada, cocktail in giardino e cena al coperto, dentro casa. Per tenere il più segreto possibile il matrimonio ai presenti è stato persino confiscato il cellulare. Secondo il gossip made in Usa Sarkozy avrebbe chiesto la mano della sua fidanzata regalandole un anello di diamanti Cartier da oltre 81 mila dollari.