Olanda-Italia, ecco come si surriscaldano le curve

Foto intriganti, selfie svestite, mise da urlo allo stadio. Le wags azzurre e arancioni sono pronte a rubare la scena ai mariti, compagni, fidanzati. Famose o non, non restano più dietro le quinte, ma diventano fondamentali per surriscaldare gli spalti. Per la partita amichevole ad Amsterdam, l'Italia schiera Jessica Immobile e Michela Persico, mentre la formazione olandese si affida alle curve di Yolanthe Sneijder e Karrueche Tran.

L'Italia, sempre imbattuta in gare amichevoli contro l’Olanda, con sette vittorie e sei pareggi, schiera in difesa Leonardo Bonucci con la sua Martina Maccari, mentre a centrocampo troviamo Davide Zappacosta con Morena Urzini, Daniele De Rossi con la moglie e attrice Sarah Felberbaum e Lorenzo Insigne con la moglie e madre di due maschietti, Jenny Darone. In attacco Ciro Immobile con la sua irresistibile Jessica Melena, sposata nel 2014.



Pronte per il fischio d'inizio le wags “arancioni”. In attacco l'Olanda schiera Memphis Depay con la modella americana Karrueche Tran, il calciatore Bas Dist con Annefleur De Leeuw. E' solo un'amichevole ma gli Orange non vogliono fare brutta figura e allora in campo scendono Wesley Sneijder con la moglie attrice e presentatrice tv, la sexy olandese Yolanthe Cabau (i due si sono sposati in Italia a Castelnuovo Berardenda, un piccolo comune in Toscana) e Marten De Roon con Ricarda.