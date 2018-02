Nuovo fiocco, forse azzurro, per Michelle Hunziker?

Fiocco in arrivo per Michelle Hunziker? Forse. Le voci su una sua presunta gravidanza si rincorrono da tempo. A Mattino Cinque si discute sulla quarta gravidanza della showgirl. Secondo alcune indiscrezioni la mamma di Tomaso Trussardi, marito della Hunziker e papà di Sole e Celeste, avrebbe dichiarato che non vede l’ora di poterlo dire, tanto che si vocifera abbia già acquistato qualcosa di azzurro. Che sia finalmente un maschietto? Anche la figlia più grande Aurora Ramazzotti ironizza sui social con una foto che ritrae la mamma con un “pancione luminoso”. Intanto la showgirl che in questo momento è in procinto di iniziare una nuova avventura alla conduzione di Sanremo, proprio in una puntata di Mattino Cinque ha dichiarato: “Sto per riaprire il cantiere”.