Nuovo amore per il principe Harry: la cantante Ellie Goulding

Mancano solo le prove ufficiali, le foto ricercatissime del bacio tra il principe Harry e la cantante pop Ellie Goulding. Ma per i tabloig britannici non ci sono dubbi: hanno una storia, tanto che i due sarebbero stati beccati a "pomiciare" mentre assistevano a una manifestazione sportiva, l'Audi Polo Challenge.

La Goulding, 29 anni, aveva già incrociato il rampollo reale proprio alle nozze del fratello con Kate Middleton nel 2011 quando la cantante era stata invitata per intrattenere gli invitati e si era prodotta anche in un'ammiccante cover della romantica Your Song di Elton John. Ora è caccia allo scoop...