Nozze Tatangelo, Anna cinguetta: "L'Italia ha altro a cui pensare"

Ci risiamo, qualcuno ha di nuovo "stuzzicato" Anna Tatangelo che anche questa volta risponde per le rime attraverso il social. "Non ho rilasciato interviste ne con novella ne con altri giornali per parlare di matrimonio o di altro... per favore... #silenzio... l'Italia ha altro a cui pensare", puntualizza la cantante a dispetto del settimanale Novella 2000 che azzarda il 10 settembre come data di nozze con Gigi D'Alessio.

Solo poche settimane fa, seduti sul divano di casa, Anna e Gigi si sono fatti una grassa risata alla faccia di chi li voleva per l'ennesima volta in crisi. Ma questa volta la reazione della Tatangelo è ben diversa. Con l'immagine di un dito sulle labbra non ammette che si diffondano notizie imprecise che la riguardano: "Uso i miei social perché sono io... senza filtri e senza che qualcuno aggiunga virgolettati. Non ho rilasciato interviste ne con novella ne con altri giornali per parlare di matrimonio o di altro... per favore... #silenzio... l'Italia ha altro a cui pensare.", sottolinea riferendosi alla tragedia del terremoto che ha colpito il Centro Italia. Anche il suo Instagram costellato di scatti bellissimi di lei in bikini si è fermato; è chiaro che in questo momento non voglia essere protagonista. Certo, la coppia non ha mai nascosto il desiderio di sposarsi, ma è evidente che questo non è il momento giusto per parlarne.