Nozze principe Harry e Meghan Markle: strappo al protocollo

Tradizione vuole che al momento del banchetto ci sia il "best man speech", ovvero il discorso del testimone dello sposo e quello del padre della sposa chiamati a tracciare un rapido elogio della coppia fra il serio e il faceto. Ma Thomas Markle, 73 anni, ex direttore delle luci a Hollywood, è noto per la sua discrezione e di qui l'ipotesi che preferirebbe evitare un intervento pubblico di fronte a una platea tanto impegnativa. E proprio per questo, secondo il "Sunday Times", la figlia Meghan sarebbe pronta a togliere il padre dall'imbarazzo pronunciando lei stessa un breve discorso di ringraziamento ai presenti. Secondo Harry è una grande idea, ma l'etichetta lo permetterà?