Nozze Harry-Meghan, il testimone dello sposo sarà William

Scambio di ruoli per i principi William ed Harry d'Inghilterra. Dopo le nozze del primogenito di Carlo e Diana, all'altare con Kate Middleton, in cui il fratello rivestiva il ruolo di testimone dello sposo, ora sarà la volta di William al matrimonio di Harry previsto per il 19 maggio. A dare l'annuncio ufficiale via Twitter è Kensington Palace che scrive che il Duca di Cambridge si è dichiarato onorato e pronto ad assistere il fratello.