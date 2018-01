Nozze a Winsor tra la principessa Eugenia e Jack Brooksbank

Dopo Harry e Meghan Markle, anche la principessa Eugenia, 27 anni, è pronta ad andare all'altare con il 31enne Jack Brooksbank il prossimo autunno. L'annuncio ufficiale è stato dato da Buckingham Palace con un comunicato in cui si spiega che il fidanzamento della secondogenita di Sarah Ferguson e del principe Andrea è avvenuto in Nicaragua all'inizio del mese.

Le nozze di Eugenia e di Jack Brooksbank verranno celebrate a St George's Chapel del castello di Windsor, lo stesso luogo scelto dal principe Harry e Meghan Markle per il loro matrimonio in programma il prossimo 19 maggio. Nel comunicato i genitori di Eugenia si dicono "entusiasti" dell'annuncio.



Subito dopo la comunicazione data da Buckingham Palace, la coppia ha posato insieme felice e sorridente tenendosi per mano. Vistoso l'anello di fidanzamento (uno zaffiro circondato da diamanti) di Eugenia , che per l'occasione ha indossato un tubino con fantasia floreale.