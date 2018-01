Nozze a sorpresa per l'ex della Ferragni, Riccardo Pozzoli: guarda

Avevano annunciato a sorpresa il fidanzamento a novembre. Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni e suo socio in affari, e la modella Gabrielle Caunesil si sono già sposati. Cerimonia inaspettata, semplice, intima e meravigliosamente romantica a Malibu. La coppia si è giurata amore eterno con i piedi sulla sabbia californiana. Lei, splendida e innamorata, in abito in seta bianco senza reggiseno e lui, pazzo di Gabrielle, non le ha tolto occhi e mani di dosso.