Nove settimane e mezzo? Indovina chi posa in bikini

Bella, provocante, sensuale proprio come la mamma. Ireland Baldwin, modella 20enne, figlia dell'attrice Kim basinger e dell'attore Alec Baldwin, è una sex bomb sui social. Intriga e cattura i follower a suon di scatti audaci. L'ultimo la vede ritratta di profilo in bikini.

Qualche giorno prima improvvisava un siparietto piccante in body color carne che creava un effetto nude look. Non sembrano lontani i tempi di “Nove settimane e mezzo” quando in sottoveste seducente c'era mamma Kim. La pellicola degli anni Ottanta ha decretato il successo della Basinger, in tempi moderni la figlia Ireland è altrettanto attraente ma per conquistare gli sguardi ha scelto i social (oltre alle passerelle e agli shooting).