Nostalgia d'estate, le vip tirano fuori il bikini

09:51 - Non siamo ancora fuori dall'inverno, sull'Italia si alternano perturbazioni e correnti fredde che portano gelo e neve, eppure tra le vip è già scoppiata una gran voglia d'estate. Cinguettano postando immagini paradisiache delle vacanze alle Bahamas, alle Maldive, in Messico, al mare. Bikini mozzafiato e fisico strepitoso un binomio bollente pronto per essere (ri)messo in mostra. Manca soltanto un po' di caldo...

“Voglio sole e caldo e basta” cinguetta Juliana Moreira postando una foto sensuale in costume da bagno rosso a pois bianchi. “Aspettando l'estate” aggiunge Eleonora Pedron in canottierina sexy e gonnellina frou frou. “Posti in cui vorrei ri-essere, ora... Messico, voglio l'estate...” è la didascalia di Laura Torrisi in posa con un reggiseno striminzito che copre appena il seno e una capigliatura arruffata e sensualissima.



“Voglia di sole” anche per Cecilia Capriotti. Per lei una foto ad alto tasso erotico in bikini con lo slip maliziosamente abbassato. “Libertà” fa da eco Guendalina Canessa sul cucuzzolo di una roccia a strapiombo sul mare. In short e canottiera nera allarga le braccia per mimare il suo senso di libertà davanti alla distesa blu. “Non ci sarà molto tempo per prendere il sole, ma ho tanta voglia di spiaggia” cinguettava poche ore fa Cristina Buccino con una foto in bikini da urlo. Per lei il sogno si è avverato e dall'Isola dei famosi in Honduras potrà godersi il mare e il sole. Ma la lista delle vip che vorrebbero la bella stagione è lunga. Sfogliare per credere...