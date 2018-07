Non solo per Luca Argentero, guarda il topless dell'attrice Cristina Marino

Da poco atterrata in Italia, Cristina ha trascorso un soggiorno di coppia in Grecia con "il suo attore preferito" svelando le sue forme perfette e un topless tonico, sfoggiato con disinvoltura e immortalato in prima fila dal fidanzato con il suo smartphone.



Ventisette anni e un fisico irresistibile al quale Cristina si dedica con passione e costanza tra allenamenti (social) e stile di vita sano. I risultati sono apprezzabili da tutti, in primis da Argentero che durante la loro permanenza in Grecia si è dedicato unicamente a lei tra delicati baci sulla spalla e abbracci in riva al mare pelle contro pelle.



Dopo Mykonos Cristina ha raggiunto Gallipoli per festeggiare il compleanno di un amico mentre Luca tra pochi giorni inizierà a Spoleto le riprese di una nuova pellicola.