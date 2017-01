Non c'è pace per i vip, sbirciali in pausa relax

10:19 - Ilaria D'Amico in versione super "aggressive" leggings di pelle nera aderenti e curve ben in vista, in compagnia della mamma, Emma Marrone affiancata da due aitanti amici, Eleonora e Barbara Berlusconi inerpicate su vertiginosi tacchi a spillo... Le vip dello showbiz italiano si sono prese una pausa relax tra shopping e passeggiate domenicali. Ma i paparazzi sono sempre in agguato...

Volevano uscire di scena per un weekend? Impossibile. I flash dei paparazzi non li hanno risparmiati nemmeno per un istante e allora eccoli sfilare in versione "privata" per le strade di Milano, Los Angeles o Roma.



Casual e struccate come Elisabetta Canalis, in tuta da ginnastica con il carrello per le mani e il neo maritino Brian Perri a fianco, per un pomeriggio di spese al supermercato. Elegantissime e impeccabili su stratosferici tacchi a spillo, come le sorelle Berlusconi, Eleonora e Veronica, con gonne sopra il ginocchio e look total black.



Aggressive e irresistibilmente sexy come Ilaria D'Amico in versione simil fetish, con leggings in pelle nera aderenti e sensuali a valorizzare curve da far andare la testa nel pallone non solo a Gigi Buffon. O ancora, "quadrettate" come Emma Marrone, i capelli raccolti in uno chignon e due bellimbusti alti e aitanti a farle da accompagnatori per le strade di Milano.



E poi innamorate e incinte come Michelle Hunziker, mano nella mano con Tomaso Trussardi e... Sole nel passeggino guidato dall'immancabile tata o Marco Bocci, tenebroso e incappucciato in bicicletta, così come Eva Grimaldi, piumino rosso e due ruote anche per lei, tutti e due per le strade di Roma. E poi Melissa Satta e Kevin Prince Boateng con il piccolo Maddox e una “scorta” di amici a seguito, Fabrizio Frizzi con la moglie Carolina Mantovan e la piccola Stella in un vero e proprio quadretto alla "happy family"...

Tutti paparazzati, tutti immortalati per la stampa, non c'è pace per i vip!