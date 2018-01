Non badano a spese: guarda lo shopping vip

Gennaro Gattuso non ama seguire la moglie nelle boutique milanesi e così non appena vede i fotografi all'assalto, chiede a un amico di andare a prenderlo in auto per sfuggire ai flash e correre a casa. Chissà se gli acquisti di Monica saranno comunque andati a buon fine...



Ivan Perisic non si preoccupa dei paparazzi che lo seguono per il quadrilatero della moda. Si rilassa in un negozio di Montenapoleone, poi si reca con Josipa a pranzo. Anche Fiona Swarowski dopo tanto shopping ha bisogno di una pausa. Non si fa scoraggiare dalla pioggia e armata di ombrello entra ed esce dalle boutique più costose. Non risparmia in borse, cinture e – perché no – anche gioielli della concorrenza. Poi un caffè prima di risalire sull'auto e farsi accompagnare in hotel.



Look insolito e spiritoso per la vasca in centro a Milano della deputata Laura Ravetto. In dolce attesa, è impegnata al cellulare ma non dimentica di accarezzare il suo pancione tra uno sguardo alle vetrine e l'altro. Prova pantaloni, cappotto, piumino Tea Falco che si fa accompagnare nel pomeriggio di acquisti dal cagnolino. L'attrice si attarda in via della Spiga, mentre Simona Ventura resta per un'ora davanti a borse e zainetti prima di scegliere cosa prendere con i consigli dell'amico Domenico. Guarda la gallery e scopri lo shopping di lusso...