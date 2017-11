Noi tifiamo Italia: ecco le wags delle curve azzurre

L'ultima possibilità per staccare il biglietto per i Mondiali. L'Italia scende in campo e in tribuna parte il tifo delle azzurre pronte a sfoderare le armi più sexy per surriscaldare le curve. Non importa chi sarà sul tappeto verde o in panchina, le wags incendieranno lo stadio: da lady Buffon Ilaria D'Amico alle veterane Madalena Nullo, Carolina Bonistalli, Martina Maccari alle new entry Martina Rubini e Natalia Leteri.