Nina Zilli in topless per un misterioso amico Love story per la cantante non più "Sola"?

Nel suo ultimo video era "Sola", in spiaggia alle Canarie invece Nina Zilli è molto ben accompagnata. La tristezza del motivo presentato al Festival di Sanremo dalla cantautrice piacentina è finalmente archiviata. Come anche la timidezza e l'imbarazzo provati mentre girava il suo ultimo video senza veli. Nina si toglie il reggiseno e passeggia sotto il sole con un nuovo amico, come si vede nelle ultime foto di "Novella 2000".

Messa in soffitta la tormentata storia con Neffa, l'artista si lascia andare a teneri abbracci con un misterioso compagno. Barba, codino e occhiali neri, il partner di Nina fa parte della compagnia di amici che la attornia nella spiaggia delle isole spagnole. Ma appare subito evidente che lui sia qualcosa di più per lei: gli abbracci e i baci sono tutti per lui, come anche le immersioni accanto agli scogli.



Complici il nuovo amore, il mare e il sole d'estate, Nina si toglie il reggiseno sulla spiaggia dedicata ai nudisti. Salvo rimetterselo poco dopo, sulla scia del suo "imbarazzo" di ritorno. Niente di ufficiale sull'ipotetico fidanzato. Ma, alla fine della liaison con Neffa, Nina aveva subito detto: "Spero ancora nell'arrivo dell'uomo giusto".