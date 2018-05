Nina Zilli e Omar Hassan, coppia... a regola d'arte

Omar Hassan, di padre marocchino e madre italiana, è celebre per realizzare opere su tela con i suoi guantoni da boxe. Un tempo li indossava sul ring, ma a 19 anni a causa del diabete ha dovuto rinunciare alla carriera da pugile professionista. Invece di appendere i guantoni al chiodo li ha messi a disposizione dell'arte diventando un artista famoso in tutto il mondo.



Da qualche mese Omar, 31 anni, e Nina, 38, fanno coppia fissa. A svelare la loro relazione è stato il rapper Gué Pequeno con un video su Instagram condiviso in occasione del compleanno dell'artista a Miami. Ma a distanza di pochi giorni è la Zilli, sul suo profilo, che condivide un loro bacio in bianco e nero e racconta: "Sono stata in vacanza 2 settimane scarse, mi sono divertita e rilassata com'è giusto che sia, c'è stato un compleanno speciale e un amico rinc...to che ha fatto un video proprio a mezzanotte... da quando sono tornata a Milano ho i paparazzi sotto casa che in coro mi gridano "bacio, bacio, bacio" E niente, eccolo. #homemade #fattoincasa vero e naturale. Mi vergogno un po' perchè non sono tipa da condivisioni troppo private, ma preferisco essere io a farvi vedere questo #bacio".



Dopo poche ore, sempre via social, Hassan pubblica la sua "risposta": "Ci sono energie che vanno oltre, oltre il vento, oltre la musica, oltre l’arte, oltre ciò che percepiamo. L’essenziale è invisibile agli occhi... ".



Per la coppia non c'è motivo di nascondersi e, come mostrano le immagini di "Novella 2000", si gode una serata in un ristorante milanese in compagnia di amici. Sorrisi d'intesa e saluti ai paparazzi non sono mancati!