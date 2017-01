Nina Senicar ha un nuovo cavaliere al suo fianco... senza paura ma "macchiato"

13:58 - Nuovo cavaliere, con macchia sulla t-shirt, per la bella Nina Senicar. In un ristorante romano con il compagno, l'attore inglese Dominic Adam, la modella serba, ex naufraga è tutta coccole e tenerezze, ma scopre qualcosa sulla maglietta bianca del suo accompagnatore e corre subito ai ripari.

Tornata in Italia per promuovere il film "Tutto molto bello" di Paolo Ruffini in cui interpreta la parte di una traduttrice scambiata per una escort, Nina si gode il suo Paese d'adozione, che tanto successo le ha dato, prima come valletta di Ezio Greggio a Veline, poi nel cast dell'Isola dei Famosi e continua a darle. Adesso però la sexy modella e attrice serba vive a Los Angeles con David, con cui è fidanzata da meno di un anno. Una fidanzata molto attenta ai particolari, premurosa e puntigliosa sul dress code. Passi la maglietta bianca al ristorante, ma la macchia no. Nina provvede subito a ripulire il "baffo" dalla spalla di David e la serata può continuare.