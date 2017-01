Nina Senicar, chi si rivede... ritorna in Italia per il "suo primo amore"

Della Senicar conoscevamo la bellezza, le pose ammiccanti, il sex appeal. Ora Nina vuole dimostrare di essere un'artista a tutto tondo e, dopo anni di studio, torna alla recitazione. Fino al 24 gennaio sarà in scena con Simone Coppo e Massimiliano Caprara, in "Questo non è Paese”, al Teatro Studio Uno di Roma. "Interpreto Lena, una ragazza dolce ma anche molto furba e determinata. Ha un velo di mistero in torno a sé e fino alla fine non si riesce a capire quali sono le sue vere intenzioni. Un personaggio complesso, con tante sfumature, un ruolo bellissimo...” racconta Nina.



Laureata alla Bocconi di Milano, con un master in Economia e Management in Arte, Cultura, Media e Spettacolo, la Senicar all'apice della sua carriera di modella, qualche anno fa, parte per l'America...

"Pensandoci adesso è stata una decisione importante e rischiosa ma in quel momento è stata semplicemente una cosa che mi sentivo di fare. In Italia stavo benissimo, lavoravo e avevo successo in tv , però sentivo questa forte voglia di imparare e crescere, uscire dalla zona di comfort e l'ho fatto” spiega Nina.



Poi è tornata in Italia per interpretare alcuni ruoli cinematografici, e ora la vediamo a teatro...

"E' così bello fare entrambi” ci confessa soddisfatta della svolta che ha dato alla sua carriera, pur senza rinnegare il passato da modella.



"Appena torno a Los Angeles devo finire le riprese del film Driver X e poi comincio le registrazioni vocali del film animato, Arctic Justice dove recito con Alec Baldwin e James Franco. Saranno poi in uscita altri progetti come il film americano "Sadie" per la regia di Craig Goodwill e "Cafe Con Leche" di Ray Gilliardo. - dice la Senicar - La vita è troppo breve per sognare, bisogna mettersi e fare".