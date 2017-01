Nina Senicar, acrobata sexy appesa a un filo

14:04 - Avventurosa, spavalda, audace, ma soprattutto pericolosamente sexy. Nina Senicar posta sul suo profilo social le ultime acrobazie in cui si sta cimentando. Coraggiosa e bellissima, la modella ha deciso di mettersi alla prova con alcuni esercizi al trapezio e le sue evoluzioni sono straordinariamente sensuali grazie anche a un fisico mozzafiato e un pancino scoperto durante i volteggi in aria.

Vive a Los Angeles e le vacanze natalizie le ha trascorse alle Hawaii dedicandosi alla tintarella sulla spiaggia con scorci di pelle mozzafiato sui social, ma anche alle gite avventurose. Ha brindato al nuovo anno con un'escursione nella foresta pluviale tra i bamboo e le cascate, buttandosi a capofitto nella natura. Già perché il suo ingresso nella Hana Rainforest è stato niente meno che a bordo di una sorta di teleferica lanciata in mezzo al verde. Ecco infatti la sua passione per i salti nel vuoto, le acrobazie, gli equilibrismi.



Rientrata a Santa Monica si è diretta in una scuola in cui si insegnano gli esercizi al trapezio e ha dimostrato, in un video su Instagram, di saperci fare. Legging e canotta super-sensuali, capelli raccolti in una treccia, qualche cinguettio di incoraggiamento e via nell'aria appesa ad un filo. “Non ho paura” scrive e i follower ne ammirano il mix di coraggio e bellezza.