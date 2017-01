Nina Moric tra topless e slip abbassati

10:47 - Nina Moric è tornata. Ha rotto il silenzio con Tgcom24 commentando la richiesta di grazia per il suo ex fabrizio Corona. Ha avviato una nuova attività imprenditoriale, facendosi promotrice di una nuova crema. E' tornata a posare sexy e audace come sempre. Gli ultimi scatti social raccontano una Nina provocante e provocatoria con topless vedo-non vedo, slip abbassati, gambe in bella vista e pose hot in bagno.

Fidanzata con Luigi Mario Favoloso, giovane modello, Nina sembra essersi ricaricata ed essere pronta a ripartire. Anche dal suo lavoro di modella. E così posta foto dell'ultimo shooting bollente in cui veste una maglia a rete che lascia intravedere il seno nudo e abbassa maliziosamente gli slip con la mano. Tacchi vertiginosi, tanto trucco e sguardo intrigante per la Moric che cinguetta “notte da leoni” e “serate matte”...