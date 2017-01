Nina Moric, sexy relax in sauna

12:17 - Dopo le dichiarazioni su Corona e sulla sua pena "meritata" e la t-shirt provocatoria con la scritta: "Detenuto", Nina Moric si “spoglia” e si concede un po' di relax. Bellissima in un body trasparente in una sauna la sexy showgirl croata regala uno scatto social da dieci e lode. "Relax it's sunday", scrive su Instagram e i fan "applaudono".

Unanimi i giudizi positivi sulla bellezza di Nina, che da quando vive la sua nuova love story con Luigi Mario Favoloso sembra essere rinata. Il volto rilassato, le curve perfette, la modella sta vivendo un momento davvero felice sia professionalmente, con una nuova carriera da cantante oltre che da modella, sia sentimentalmente. Che sia arrivato il momento della svolta e sia davvero la volta buona per la bella ex moglie di Fabrizio Corona?