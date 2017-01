Nina Moric riappare legata ad una sedia: "Non preoccupatevi, sto benissimo"

Dopo l'appello preoccupato della madre del compagno, Luigi Favoloso, era partita una caccia sul Web per sapere dove si trovassero, attraverso l'hashtag #whereisNinaMoric. La signora aveva avvertito che avrebbe denunciato la scomparsa del figlio alle autorità, se non si fosse riuscita a mettere in contatto con lui.



Un utente, attraverso il sito Dagospia, aveva poi pubblicato una foto della coppia in un ristorante a Vipiteno, mentre brindavano felici nella località altoatesina. Ora la stessa Nina ha voluto rassicurare tutti con un video in cui, però, sembra non essere in grandissima forma.