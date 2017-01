Notte da dimenticare per Nina Moric , portata di corsa in pronto soccorso e operata d'urgenza per colpa di un attacco di appendicite. A quanto riportato da Novella 2000, la showgirl e il compagno Luigi Favoloso erano a cena con alcuni amici quando la Moric ha iniziato ad avvertire forti dolori al ventre. Nina ora sta meglio, ma è stato cruciale l'intervento del Dottor Angelo De Cataldis, a cui ha indirizzato pubblicamente i più sentiti ringraziamenti.

"Può una persona salvarti la vita 2 volte? ebbene si, ti ho conosciuto con un problema, il mio abuso da Acido Ialuronico che non ho mai negato, mi hai aiutato ad eliminare tutto e contro i tuoi interessi, sono tornata ad apprezzarmi al naturale" il commento pubblicato dalla croata su Facebook "Ieri notte ho avuto un attacco di appendicite, mi hanno detto che tutto è andato bene perché il caso ha voluto che fossimo a cena insieme. Non smetterò mai di ringraziarti. Ti devo la vita... Già 2 volte, per tutti sei il dottor De Cataldis. Per me sei Angelo".