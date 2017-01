Nina Moric, lo sfogo social contro la madre

Nina si confida con i follower, raccontando le sue paure, ciò che le provoca tristezza e ciò che la renderebbe felice. E avvisa: questa volta non finirà in depressione, ma sorriderà dopo essersi tolta tutti i sassolini dalle scarpe.



“Muoio dal ridere quando mi dite che invidio qualcuno, che rosico. Per qualcuno non sarò un granché, per altri sono stupenda, ma quello che conta è che io mi veda bella, e non cambierei il mio aspetto fisico con quello di nessun altro. Cosa dovrei rosicare il successo? Ho guadagnato nella mia vita quello che basta per sfamare pure i figli dei miei pronipoti e ancora oggi mi pagano per fare quello per il quale le persone pagano. Dovrei invidiare a qualcuno l'amore? Che voi ci crediate o no, il mio fidanzato mi rende felice, mi rende serena e tranquilla e soprattutto mi protegge, da quando c'è lui, di Nina Moric combina guai non si sente più parlare” scrive la Moric facendo un quadro preciso di come si sente in questo momento.



“Alla mia vita non manca nulla, se non una famiglia, quella che tanti giovani snobbano, molti pensano di poterne fare a meno per sempre, ma non è così. Oggi a quasi 40 anni ancora ho i miei momenti di tristezza pensando al rapporto con la mia famiglia, la mia famiglia in primis mia madre, appartiene ad Opus Dei, il loro estremismo religioso fa sì che non accettino il fatto che io sia ormai divorziata, che abbia una vita con un altro, che voglia ricreare un nucleo familiare che si possa chiamare tale, e allora è così che ogni Natale, mia madre va a festeggiare a casa del mio ex marito, è così, che ad agosto mia madre andrà in vacanza con tutti loro, con mio figlio, tutti insieme appassionatamente a favor di paparazzi.” racconta Nina come un fiume in piena.



“Questa è l'unica cosa che mi mette tristezza, e se non sono ancora partita per le vacanze è solo perché fino all'ultimo ho supplicato che ciò non accadesse, che mia madre in vacanza ci venisse con me, mio figlio e il mio fidanzato... - conclude Nina - E stavolta non reagirò come in passato finendo in depressione e piangendomi addosso. Stavolta vi manderò una cartolina”.