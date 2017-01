Nina Moric, la suocera sbagliava numero di telefono

"Comunque la verità è che mia suocera sbagliava numero", con questo post Nina Moric chiude definitivamente il caso della sua presunta scomparsa e di quella del fidanzato Luigi Mario, dati per irrintracciabili dalla madre di Favoloso che, preoccupata per il loro silenzio, attraverso l'hashtag #whereisNinaMoric si era affidata al Web per avere loro notizie.

Il giallo dell'estate ha creato qualche ora di panico tra i fan della Moric e di Favoloso, ma per fortuna tutto è rientrato.



Ricapitoliamo: per qualche giorno la coppia non fa avere sue notizie. La madre dell'imprenditore prova a rintracciare il figlio e non riuscendo a mettersi in contatto con lui si affida al Web per un aiuto e con l'hashtag #whereisNinaMoric spera di avere notizie di Luigi Mario e della sua compagna prima di rivolgersi alle autorità.



Alla vigilia di Ferragosto Nina Moric carica un video su Twitter in cui tranquillizza i fan: "Ciao ragazzi, volevo rassicurarvi che sto benissimo e anche Favoloso sta da Dio. Vi abbraccio, buona domenica a tutti". La qualità della clip non è delle migliori e Nina seduta, con le mani dietro la sedia come se fossero legate, non riesce ad essere particolarmente credibile.



Intanto un utente, attraverso il sito Dagospia, pubblica una foto della coppia in un ristorante a Vipiteno: i due brindano sereni nella località altoatesina.



A chiusura della storia, la showgirl confessa che la suocera sbagliava semplicemente numero. "Sarà vero?", si domandano perplessi alcuni follower. L'importante è che la signora Loredana si sia tranquillizzata.