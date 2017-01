Nina Moric in topless in bagno

"Andiamo a regalare deodoranti a quelle con le ascelle pezzate" cinguetta un'irrivernte Nina Moric che posa in topless nel bagno di casa. La showgirl, ex di fabrizio Corona, e il fidanzato Luigi Favoloso regalano simpatici siparietti bollenti sui social e a chi chiede se si sposano, la modella non ha dubbi: sì, ma solo se lui si inginocchia a farle la proposta.