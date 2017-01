Nina Moric, gambe in vista e pensieri tristi

16:59 - Le lunghe gambe nude sul tavolo, luci e ombre che alimentano l'immaginazione, gli occhi chiusi e lo sguardo abbassato e pensieroso: "Nothing to see here", scrive Nina Moric su Instagram a cui affida però anche tutta la sua insoddisfazione: "Sono solo una sopravvissuta" cinguetta sotto ad un'immagine con la scritta: "E' questa la vita che volevi?".

La bella modella croata sembra trovarsi in un momento di grandi riflessioni e bilanci, non sempre positivi, sulla sua vita. Un periodo di cambiamenti, come dimostra anche il nuovo colore biondo platino dei suoi capelli. E così ecco la citazione tratta da Oriana Fallaci: "... Eppure il dolore dell'anima è una malattia molto più grave della gamba rotta e della gola infiammata, le sue ferite sono assai più profonde e pericolose. Ferite che non guariscono e ad ogni pretesto tornano a sanguinare". E ancora l'immagine di una stanza coperta da fogli di giornale e una scritta in rosso sulla parete: "E' davvero questa la vita che sognavi da bambina?.



Nina risponde risoluta: "No, non è questa" e aggiunge: "diversa molto diversa... Quando sento sei forte mi viene da ridere perché NN sono forte per un caxxo ... Sono solo sopravvissuta".



Poi però rieccola al trucco, pronta per la fiera dei cosmetici Cosmoprof, testimonial del brand Cr Beauty, in un microabito cortissimo, sorridente e impeccabile e ancora in una serie di scatti e selfie, bella, affascinante e sensuale. Solo una facciata, ciò che la gente deve vedere, ciò che lei riesce a mostrare. Dentro, ferite ancora aperte, insoddisfazione, tristezza, Nina annaspa, cerca l'uomo della sua vita, sta in piedi, ma quanta fatica! E l'unica certezza sembra essere suo figlio Carlos. "Ogni singolo battito di mio cuore è per te.., sei magico sei unico sei mio.., Carlos Maria".